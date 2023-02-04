К году заключения приговорен житель Саранска за нанесение знакомому ранений осколком стакана

В ответ 27-летний мужчина стаканом нанес удар обидчику в область головы, от чего стакан разбился, приводит детали конфликта пресс-служба МВД РМ.

Оставшейся в руке ручкой от стакана осужденный несколько раз ударил потерпевшего по лицу, шее и кисти руки, нанеся тем самым порезы.

После случившегося пострадавший ушел из квартиры к своей знакомой, которая вызвала скорую помощь. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска ОП №4 УМВД России по го Саранск.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.