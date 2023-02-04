В Пензе для студентов провели час исторической памяти "Город мужества и стойкости"

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

2 февраля 2023 года исполнилось 80 лет со дня разгрома 6-й немецкой армии, а в ходе Великой Отечественной войны наступил кардинальный перелом.

В честь этого знаменательного события для студентов Пензенского базового медицинского колледжа Минздрава РФ прошел час исторической памяти "Город мужества и стойкости", отмечает пресс-служба регионального министерство культуры и туризма.

Гости встречи в Пензенском литературном музее узнали об истории грандиозного сражения, его героях и подвигах, о мемориальном комплексе в Волгограде.

Тысячи пензенцев принимали участие в Сталинградской битве и внесли весомый вклад в Победу! Будущий маршал, дважды Герой Советского Союза Н.И. Крылов, первый за Сталинград Герой СССР, летчик-штурмовик А.И. Бородин, героический десантник В.Д. Кочетков, командир тяжелой танковой бригады Герой Советского Союза Н.М. Бубнов и другие стали героями повествования.

На мероприятии также прозвучали стихотворения советских авторов, написанные в первые дни Победы над врагом на берегах Волги, и строки из произведений пензенских поэтов, посвященных Мамаеву кургану.