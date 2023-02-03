Пензенские волонтеры приняли участие в праздничном параде в Волгограде

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области.

В сопровождении парада приняли участие представители Пензенского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Парад состоялся на площади Павших Борцов - главной площади города. Здесь 80 лет назад войска Красной Армии под командованием генерал-полковника Константина Рокоссовского завершили разгром фашистов и водрузили Знамя Победы, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Спустя 80 лет, в боевом строю прошли 14 парадных расчетов - более 1500 военнослужащих Южного округа, курсантов, сотрудников Росгвардии, кадетов и юнармейцев. Колонну военной техники возглавил легендарный Т-34.

«Волонтеры Победы» работали на трибунах, организовывали «живую цепь», сопровождали ветеранов, координировали и встречали гостей.

«Для нас большая честь, что сопровождение столь значимого для нашей истории мероприятия доверили именно нам», - сказал координатор движения «Волонтеры Победы» в Пензенской области Дмитрий Шлыков.