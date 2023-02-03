Пензенцев приглашают принять участие в «Лыжне России-2023»

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Мероприятие пройдет, как и в прошлом году, на Олимпийской аллее. Старт в районе стелы «Олимпийские кольца».

Награды Министерства спорта России буду разыграны на дистанциях 5 и 10 км среди профессиональных спортсменов. Их регистрация пройдет в 9:00. Старт – в 10:00.

Торжественная церемония открытия соревнований – 9:45.

Награждение победителей соревнований на призы Минспорта РФ 10:30-10:45

Участники второго забега также будут преодолевать две дистанции: 5 км (юноши и девушки 2005 годов рождения и моложе) и 10 км (мужчины и женщины 2004 годов рождения и старше). Регистрация для них пройдет в 10:30. Старт – 11:45.

Всем участникам лыжной гонки необходимо иметь допуск врача. Лицам, достигшим совершеннолетия, необходимо сдать расписку об ответственности за жизнь и здоровье.

Справки по телефону: 34-34-98.