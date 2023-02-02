Студия Артемия Лебедева разработала туристический логотип Пензы

Фото: Студия Артемия Лебедева

В стихе-пояснении к логотипу дизайнеры отметили, что у региона нет некоего «символа», который можно было бы печатать на сувенирной продукции, а изображенные на гербе снопы «застряли в веках».

В качестве альтернативы представители студии предложили наличник – оконное украшение, довольно часто встречающееся на старых домах в регионе. Именно он и вписанная в него буква «П» представляют собой основную часть логотипа, дополненную несколькими разноцветными полосками, символизирующими небо, деревья и воду. Товарный знак был разработан за 23 дня.

Однако далеко не всем пензенцам пришелся по нраву разработанный образ: многие разглядели в схематичном изображении наличника тюремную решетку, другим не понравилось не совсем очевидное написание буквы, с которой начинается название города – разглядеть «П» на рисунке удается не с первого раза. Часть комментаторов отметили, что куда более узнаваемым и ярким символом могла бы стать ласточка, иногда изображающаяся на сувенирах.