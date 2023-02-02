В Пензе на сутки отключат воду в микрорайоне Арбеково

Холодную воду отключат в 8:00 9 февраля и дадут утром 10 февраля.
В зону отключения попадают следующие дома и учреждения:
- № 17, 19, 21, 23, 24, 24А, 26 на улице Минской;
- № 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 17, 19, 21, 23, 25 на улице Ульяновской;
- № 32, 46, 50, 52, 54, 56, 56А, 58, 60, 62 на проспекте Строителей;
- № 4 на улице Собинова;
- № 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 43А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 69, 71 на улице Ладожской;
- детские сады № 134, 135, 136, 138;
- школы № 13, 36, 57;
- гостиница «Для вас»;
- городской роддом;
- областной госпиталь для ветеранов войн;
- детская поликлиника.
Будет организован подвоз технической воды.