Светлая память написавшим историю легендарной защиты Сталинграда

Фото: скрин-шот страницы «Комсомольской правды»

Привычная на первой полосе газеты сводка Совинформбюро достойно и не без сдержанного ликования приводит итоги путешествия гитлеренышей со всей Европы к берегам Волги.

Полезное чтиво – 46000 пленных, захвачено трофеев: 1517 танков, 744 самолета.

О стертых в порошок пехотных и танковых дивизиях, о сдавшихся в плен вместе с Паулюсом 16 генералах, с немецкими, румынскими, французскими и прочими именами говорится в сводке Совинформбюро. Очень полезное напоминание и сегодняшним исстрадавшимся тряпичным куклам евроспектакля, ломающим головы, а поставить ли нам танк, или целых полтора? И не будет ли нам что-то за это?

Прочь сомнения.

Конечно, будет – почитайте мемуары выживших под Сталинградом своих предков.

…А в этом же номере «Комсомолки» есть сообщение и о наших земляках. В ответ на доклад в Москву И. Сталин передает со страницы газеты свой горячий привет и благодарность Красной Армии секретарю Мордовского обкома ВЛКСМ товарищу Астайкину, всем комсомольцам и молодежи Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики, собравшим 5 384 602 рубля на строительство танковой колонны «Мордовский колхозник». О танковой колонне «Пензенский комсомолец» тоже мы рассказывали не раз.

Как и о командире 26-го танкового полка кавалере ордена Красного Знамени подполковнике Николае Дорошкевиче, чьи танкисты после рейда первыми вышли в хутор Советский и на станцию Кривомузгинская, где и было замкнуто окружение 22 фашистских дивизий под Сталинградом. Позднее, в январе 1943 -го, наш земляк получит тяжелое ранение.

Светлая память Николаю Антоновичу и всем павшим и выжившим советским бойцам.

Отважно написавшим легендарную историю Сталинграда.