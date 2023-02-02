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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 11:06

Пропавшая Надежда Буянцова из Татарстана может находиться в Мордовии

Жительница города Нурлат ушла из дома 3 декабря
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото предоставлено поисковым отрядом

Фото предоставлено поисковым отрядом

Приметы пропавшей 57-летней женщины опубликовали представители поискового отряда «ЛизаАлерт». Надежда Петровна среднего роста, нормального телосложения, у нее каштановые волосы и серо-голубые глаза.

В день пропажи была одета в серо-голубой пуховик, черные штаны, черные ботинки, серый платок. При себе имела большую черную сумку. Внимание: женщина нуждается в медицинской помощи!

Любую информацию, которая поможет поискам, просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.