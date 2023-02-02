В Пензе открылось первичное отделение РДДМ «Движение первых»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

До 10 февраля ячейки Российского движения детей и молодежи будут открываться по всей стране. В Пензе участников торжественного мероприятия поприветствовала заместитель министра образования Пензенской области Оксана Милаева, которая напомнила ребятам, что у них есть возможность создать такую организацию, которую они сами хотят видеть:

- Смысл этого движения именно в объединении.

Председатель областного отделения РДДМ «Движение первых» Сергей Холюков подчеркнул, что в марафоне открытия ячеек участвуют регионы от Калининграда до Камчатки. Механизм вступления в движение очень простой: инициативная группа на базе образовательной организации должна создать «первичку», подать документы в региональное отделение на утверждение, и процесс завершится.

Напомним, что в Пензенской области первичные отделения движения созданы в более чем в 160 образовательных организациях. В «Движении первых» участвуют более 40 тысяч пензенских обучающихся. Марафон открытия в регионе ячеек продолжается.