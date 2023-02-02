Более 100 старшеклассников Пензы проверили себя в готовности к труду и обороне

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Стоит напомнить, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», который реализуется по указу президента России Владимира Путина, помогает абитуриентам поступать в вуз. Дополнительные баллы при поступлении старшеклассники могут получить, выполнив нормативы комплекса на знак отличия.

Такую возможность учащиеся пензенских школ получили 1 февраля на базе 77 школы, где городской центр тестирования провел прием нормативов. Свою физическую подготовку показали более 100 человек. В их числе – ученик 11 «Б» класса Егор Горынин.

«Считаю, что каждый должен проверить свои силы и поучаствовать в выполнении норм «ГТО».

В пензенских вузах обладатели знака отличия могут получить от 2 до 10 дополнительных баллов при поступлении.

Как отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, для сдачи норм ГТО в области созданы все необходимые условия.

«В рамках проекта «Демография» проводится работа для того, чтобы жители области могли готовиться к выполнению нормативов на современном оборудовании. На данный момент в регионе существует 25 подобных спортивных объектов», – сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

Сдать нормативы «ГТО» можно, обратившись в муниципальные центры тестирования ВФСК «ГТО», которые работают в каждом районе Пензенской области.