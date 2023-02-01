Управление ФНС по Пензенской области возглавил Станислав Плюхин

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Стороны обсудили вопросы деятельности налоговой службы в нашем регионе. Виктор Бациев поблагодарил губернатора за содействие и представил нового руководителя областного управления ФНС – им стал Станислав Плюхин.

По словам заместителя главы ФНС России, Станислав Александрович стал победителем кадровых проектов, проводимых в рамках отбора в резерв руководящего состава.

- Уверен, что его управленческий опыт позволит успешно справиться со всеми возникающими вопросами и задачами, - добавил он.

Губернатор отметил, что эффективная работа УФНС по Пензенской области помогла в прошлом году увеличить прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В ходе встречи участники обсудили введение с 2023 года единого налогового платежа, а также возможности увеличения доходной части местных бюджетов.