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НовостиОбщество1 февраля 2023 13:12

Управление ФНС по Пензенской области возглавил Станислав Плюхин

Сегодня губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел рабочую встречу с заместителем главы ФНС России Виктором Бациевым
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Стороны обсудили вопросы деятельности налоговой службы в нашем регионе. Виктор Бациев поблагодарил губернатора за содействие и представил нового руководителя областного управления ФНС – им стал Станислав Плюхин.

По словам заместителя главы ФНС России, Станислав Александрович стал победителем кадровых проектов, проводимых в рамках отбора в резерв руководящего состава.

- Уверен, что его управленческий опыт позволит успешно справиться со всеми возникающими вопросами и задачами, - добавил он.

Губернатор отметил, что эффективная работа УФНС по Пензенской области помогла в прошлом году увеличить прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В ходе встречи участники обсудили введение с 2023 года единого налогового платежа, а также возможности увеличения доходной части местных бюджетов.