В Городе Спутнике на озере проходят гонки на картах

Фото предоставлено пресс-службой компании

Еще больше активностей в Городе Спутнике стало в конце января 2023 года! С этого времени к многочисленным развлечениям и аттракционам добавился зимний картинг. Каждый день с 12 часов и до вечера в районе пляжа собираются любители быстрой езды и дрифта.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Трасса для картов проложена прямо на ледяной глади озера Спутника. От этого гоночные заезды здесь смотрятся еще более эффектно, а повороты на виражах добавляют адреналина. Вечером для удобства трасса подсвечивается.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Новое развлечение жители и гости уже оценили. Больше вариантов для отдыха на любой вкус - в парке и на набережной Города Спутника!