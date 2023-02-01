Олег Мельниченко провел рабочую встречу с гендиректором ГК «ТНС энерго» Еленой Стельновой

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, глава ГК «ТНС энерго» отметила, что повышение качества предоставляемых услуг и социальная ответственность являются приоритетными направлениями развития компании.

«Благодаря качественному взаимодействию с органами власти нам удаётся вести эффективную деятельность», – пояснила Елена Стельнова.

«Сегодня в Пензе планирую посетить районные клиентские офисы местного предприятия. Создание комфортных условий для потребителей услуг – это очень важно», - дополнила она.

Олег Мельниченко напомнил, что «ТНС энерго Пенза» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории региона.

«Это 72% рынка сбыта электроэнергии в регионе, 668 767 физических и 18 288 юридических лиц. Мы заинтересованы в выстраивании конструктивных взаимоотношений с Вашей компанией в интересах жителей Пензенской области», - подчеркнул губернатор.

Елена Стельнова проинформировала о работе по замене приборов учёта, которая проводится в соответствии с федеральным законом, начиная с 2022 года. А именно, интеллектуального учёта электроэнергии в многоквартирных домах.

Участники деловых переговоров условились продолжать рабочее взаимодействие. Это позволит сохранить стабильность обеспечения важным энергетическим ресурсом объектов производства, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.