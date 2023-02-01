В январе жители Мордовии отдали мошенникам 29 миллионов рублей

Как и ранее, чаще всего граждане лишались своих средств, пытаясь предотвратить списания с их карт или оформления на них кредитов. Десять пострадавших перечислили свои средства, поверив в то, что кто-то из них родных попал в ДТП.

Также мошенники обманывали жителей Мордовии, предлагая им заработать на электронных торгах, купить или продать какую-то вещь.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции, то лучше перепроверить эту информацию, обратившись в денежную организацию или правоохранительные органы по телефонам, указанным на их сайтах.

Не переводите в качестве предоплаты денежные средства за товар, а также не сообщайте никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Для перечисления вам денежных средств достаточно только номера банковской карты.