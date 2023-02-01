В Саранске суд рассмотрит уголовное дело женщины, ударившей ножом в живот мужа дочери

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Потерпевшего госпитализировали в отделение районной больницы.

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, сотрудниками полиции женщина была задержана. Свою вину в совершенном преступлении она не отрицала. Орудие преступления изъято.

Следственным отделом ОП №3 УМВД России по го Саранск окончено расследование уголовного дела в отношении 50-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу