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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 6:28

В Саранске суд рассмотрит уголовное дело женщины, ударившей ножом в живот мужа дочери

Агрессию в отношении 28-летнего зятя теща проявила 18 ноября прошлого года, когда во время застолья он произнес несколько оскорбительных слов в адрес ее дочери
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Потерпевшего госпитализировали в отделение районной больницы.

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, сотрудниками полиции женщина была задержана. Свою вину в совершенном преступлении она не отрицала. Орудие преступления изъято.

Следственным отделом ОП №3 УМВД России по го Саранск окончено расследование уголовного дела в отношении 50-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу