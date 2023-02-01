В Пензе с руководителями предприятий обсудили необходимость ревакцинации работников

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

«В последние месяцы отмечается тенденция снижения темпов ревакцинации среди жителей города. Во многом это связано с ошибочным суждением о том, что пандемия окончательно отступила, и смысла в ревакцинации каждые шесть месяцев уже нет. Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, в первую очередь, благодаря принимаемым мерам профилактики. Важно и дальше работать на опережение», – отметил Александр Басенко.

По информации пресс-служба администрации Пензы, главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков проинформировал собравшихся, что ревакцинация осуществляется ежедневно в каждой поликлинике города двухкомпонентной вакциной «Спутник V» в назальной и инъекционной форме.

Кроме того, возможен выезд мобильных бригад по вакцинации на предприятия города по предварительным заявкам, а также на дом к пожилым гражданам и людям с инвалидностью.