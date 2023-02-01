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НовостиЗдоровье1 февраля 2023 5:58

В Пензе с руководителями предприятий обсудили необходимость ревакцинации работников

Во встрече с представителями крупных пензенских компаний приняли участие глава города Александр Басенко, министр экономического развития и промышленности регионального правительства Алмаз Хакимов, замминистра здравоохранения Марина Воробьева
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

«В последние месяцы отмечается тенденция снижения темпов ревакцинации среди жителей города. Во многом это связано с ошибочным суждением о том, что пандемия окончательно отступила, и смысла в ревакцинации каждые шесть месяцев уже нет. Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, в первую очередь, благодаря принимаемым мерам профилактики. Важно и дальше работать на опережение», – отметил Александр Басенко.

По информации пресс-служба администрации Пензы, главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков проинформировал собравшихся, что ревакцинация осуществляется ежедневно в каждой поликлинике города двухкомпонентной вакциной «Спутник V» в назальной и инъекционной форме.

Кроме того, возможен выезд мобильных бригад по вакцинации на предприятия города по предварительным заявкам, а также на дом к пожилым гражданам и людям с инвалидностью.