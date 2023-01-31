Ученые МГУ рассказали, сколько нужно пить воды, чтобы жить долго и не болеть

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У группы регулярно измеряли показатели здоровья: обследовали почки, сердце, легкие и иммунную систему. По показаниям кровяного давления, уровня холестерина и сахара в крови определяли также и наличие воспалительных процессов и то, как протекает обмен веществ.

Ученым удалось доказать: соблюдая норму употребления воды можно избежать инфаркта, инсульта, болезней артерий и легких, диабета и старческого слабоумия. Формула расчета количества воды, которое необходимо выпить каждый день, проста: от 30 до 50 миллилитров на килограмм веса - то есть около 2,5 литров, если Ваш вес 70 кг.

В рекомендациях ВОЗ значится, что взрослый человек должен выпивать от 1,5 до 3 литров воды в сутки. Вода помогает выводить токсины из организма, улучшает метаболизм и помогает худеть.

Разумеется, важно качество употребляемой воды. Жидкость из-под крана считается питьевой лишь условно. Жителям Пензенской области повезло, поскольку в регионе есть свой источник живой артезианский воды «Ключ здоровья». Такую воду считают лучшей для организма, поскольку она превосходит по своим качествам другие виды.

Источник артезианской воды «Ключ здоровья» находится в селе Большая Валяевка Пензенского района в экологически чистом районе. Вода находится на глубине 180 метров – попадание загрязнений с поверхностных слоев почвы в этом случае исключено. Для очистки такой воды не требуются сложные методы и использование хлорсодержащих препаратов. Вода «Ключ здоровья» очищена природой и содержит необходимые микроэлементы в нужных количествах. Если пить такую воду в количестве, рекомендованном всемирной организацией здравоохранения, то это продлит жизнь, избавит от проблем со здоровьем и усилит иммунитет. Заказать доставку можно через сервис «Торнадо». Киоски «Ключ здоровья» находятся в шаговой доступности от жилых домов.