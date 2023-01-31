В Пензе задержана причастная к мошенничеству 19-летняя девушка

Полученные суммы она через банкоматы переводила на указанный работодателем счет.

После визита по очередному адресу к 85-летней жительнице Ленинского района Пензы сотрудники полиции задержали причастную к совершению преступления подозреваемую. Ей оказалась 19-летняя девушка. Она признала свою вину и раскаялась в содеянном, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

По словам курьера, работу она нашла в Интернете на страницах соцсети.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Установлена причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Пензы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление остальных участников преступной схемы.