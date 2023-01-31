Жителя Мордовии осудили за незаконное приобретение, хранение и сбыт револьвера системы «Наган»

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы регионального СК, в июле 2018 года 50-летний мужчина, выполняя ремонтные работ по благоустройству фундамента своего дома в селе Теньгушево, обнаружил револьвер системы «Наган» образца 1895 года, а также 109 револьверных, пистолетных и охотничьих патронов, которые незаконно хранил у себя дома.

В апреле и октябре 2020 года он сбыл револьвер и патроны своему знакомому, проживающему в Саранске.

Вину в совершении преступлений мужчина признал в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно.