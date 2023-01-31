Итоги акции «Новогодний кешбэк» от «ТНС энерго Пенза»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области «ТНС энерго Пенза» подвел итоги акции «Новогодний кешбэк», которая проводилась с 28 ноября по 31 декабря 2022 года.

Участниками предложения стали клиенты компании, погасившие задолженность за электроэнергию и оплатившие в декабре текущее потребление ресурса. На конец 2022 года указанным условиям соответствовали более 24 тысяч жителей Пензенской области.

По итогам акции из числа участников было выбрано 200 победителей. Ста клиентам, использовавшим для оплаты официальный сайт компании, личный кабинет или мобильное приложение «ТНС энерго» на лицевые счета было зачислено по 1000 рублей. Ещё ста потребителям, оплатившим электроэнергию любым иным способом, зачислена сумма в размере 500 рублей.

Клиенты компании, ставшие обладателями призов, увидят их в платежных документах за январь 2023 года. Полученные средства могут быть использованы впоследствии для оплаты потребленной электроэнергии.

С положением о проведении акции и списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте компании.