В Пензе стартовал Кубок России по прыжкам в воду

Фото Андрея Дёмина предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Первый крупный старт в 2023 году по прыжкам в воду 30 января открыли главный федеральный инспектор по Пензенской области Сергей Щёткин, министр физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарёва, президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, олимпийский чемпион, президент Федерации прыжков в воду Пензенской области Игорь Лукашин.

«Проводить соревнования такого высокого уровня – честь для нас. Мы благодарим Российскую федерацию прыжков в воду и Станислава Владимировича за доверие.

Желаю всем участникам показать высокие результаты! Пусть те сильнейшие спортсмены, которые покажут свои лучшие прыжки, будут защищать честь Российской Федерации на мировом уровне. А наши почетные гости – олимпийские чемпионы – своим примером показывают, как нужно любить этот замечательный вид спорта», – цитирует Евгению Бочкарёву пресс-служба министерства физической культуры и спорта области.

Президент Российской федерации прыжков в воду поблагодарил губернатора, правительство Пензенской области, министра спорта Евгению Бочкарёву, аппарат полпреда Президента РФ в ПФО, администрацию Пензы за содействие и помощь в проведении соревнований

«Мы любим приезжать в Пензу, потому что здесь любят прыжки в воду. В Пензе умеют растить и чемпионов России, и чемпионов международных соревнований, олимпийских чемпионов. Желаю спортсменам выдержки, воли и веры в себя и победу», – сказал Станислав Дружинин.

В соревнованиях принимают участие сильнейшие атлеты страны. За медали борются представители Пензенской области, спортсмены ЦСП и СШОР водных видов спорта: Евгений Кузнецов, Иван Карпов, Артём Левин, Тимур Хайле Мариам, Евгения Тимакова, Игорь Мялин, Алина Арефьева, Полина Саёкова, Александра Бибикина и Валерия Шабанова.

В течение нескольких дней участники выступят на метровом и трехметровом трамплинах, покажут мастерство в прыжках с вышки, в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки, а также в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки. Соревнования продлятся в Пензе до 3 февраля.