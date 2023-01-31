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НовостиПроисшествия31 января 2023 5:54

В Пензенском районе мужчина предстанет перед судом за убийство супруги с особой жестокостью

Уголовник со стажем во время семейного конфликта 17 июля 2022 года избил жену, а затем пустил в ход лом, бутылку со смесью бензина с маслом и зажигалку
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, несмотря на принятые очевидцами происшествия и обвиняемым меры по тушению потерпевшей, она получила ожоги 90% общей площади тела и 20 июля скончалась от полученных телесных повреждений в медучреждении.

Жителю Пензенского района 1990 года рождения предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью. В ходе следствия он содержался под стражей.

Ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью супруги, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения, кражу и ряд других преступлений.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.