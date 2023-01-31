В Пензенском районе мужчина предстанет перед судом за убийство супруги с особой жестокостью

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, несмотря на принятые очевидцами происшествия и обвиняемым меры по тушению потерпевшей, она получила ожоги 90% общей площади тела и 20 июля скончалась от полученных телесных повреждений в медучреждении.

Жителю Пензенского района 1990 года рождения предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью. В ходе следствия он содержался под стражей.

Ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью супруги, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения, кражу и ряд других преступлений.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.