Для задержания злостного нарушителя ПДД полицейские Мордовии применили табельное оружие

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

По информации пресс-службы МВД Республики Мордовия, водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение. На патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и с применением спецсигналов сотрудники полиции приступили к преследованию, с помощью громкоговорящего устройства предлагая водителю остановиться, но нарушитель не реагировал.

Проехав несколько километров в сторону Пензенской области, водитель остановился. Предъявить документы инспекторам ДПС мужчина отказался и вновь начал движение, задев при этом одного из них бампером и зеркалом транспортного средства.

Полицейские продолжили преследование автомобиля, водитель которого, увеличивая скорость, создавал опасные ситуации на дороге.

После выезда из населенного пункта, в соответствии с Федеральным законом «О полиции», инспекторы приняли решение применить табельное оружие для остановки автомобиля, предварительно убедившись в безопасности окружающих.

В результате стрельбы были повреждены два колеса и автомобиль остановился. Сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя. Кроме него в салоне находились двое пассажиров.

Проведенное медосвидетельствование показало, что 36-летний житель Атюрьевского района управлял автомобилем в трезвом состоянии.

В отношении него составлено 4 протокола об административных правонарушениях по статьям 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Никто из участников дорожного движения не пострадал.

Ранее задержанный привлекался к административной ответственности более 50 раз.