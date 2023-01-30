ВОЗ продлила международный режим ЧС в связи с COVID-19 ещё на три месяца

Ранее они выразили обеспокоенность на фоне высокого числа смертей от COVID-19 по сравнению с другими респираторными инфекционными заболеваниями, отмечает govoritmoskva.ru

Также указывается недостаточное внедрение вакцины от заболевания в странах с низким и средним уровнем дохода.

В ходе заседания был сделан вывод, что пандемия COVID-19, возможно, «приближается к критической точке».

По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние 28 дней по всему миру зарегистрировали свыше 9,5 млн случаев COVID-19, число смертей за этот период составило почти 130 тысяч.

Сам режим действует с января 2020 года.