В Сердобске за ДТП с гибелью малолетнего пьяная автоледи приговорена к семи годам колонии

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, не имеющая права управления транспортными средствами нетрезвая женщина за рулем принадлежащей ее родственнику автомашины «Рено Дастер» выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение.

В автомобиле «Лада Приора» под управлением 28-летней женщины на заднем сидении находились два пассажира - 3-летние дети. В результате ДТП водитель автомашины отечественного производства получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, ее сын скончался на месте происшествия от полученных травм, 3-летнему сыну ее подруги причинен легкий вред здоровью.

После совершения ДТП водитель автомашины «Рено Дастер», не оказав помощь пострадавшим, не вызвав «скорую» и сотрудников полиции, скрылась с места происшествия.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.