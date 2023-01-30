В Мордовии задержан обвиняемый в угрозах убийства супруги, избиениях и лишении свободы

По информации пресс-службы МВД РМ, несколько лет назад мужчина в Московской области познакомился с женщиной, которая спустя некоторое время переехала к нему в Большую Елховку.

Во время совместного проживания он избивал гражданскую супругу, угрожал ей убийством, а осенью 2021 года связал руки и ноги женщины проводами, ограничив свободу передвижения.

О происходящем в полицию она не сообщала, опасаясь реакции сожителя. При этом уехать из Мордовии, по ее словам, не могла, потому что у нее не было денежных средств.

В настоящий момент в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.