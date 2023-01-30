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НовостиСпорт30 января 2023 5:42

В Мордовии проходит межрегиональный турнир по тхэквондо имени героя ДНР Равиля Халикова

29 января в Саранске более 200 участников соревнований и гостей из пяти регионов России приветствовал Председатель регионального правительства Дмитрий Поздняков
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия.

Он поблагодарил Равиля Халикова, который принял участие в открытии соревнований: «Вы являетесь примером настоящего мужества, патриотизма и любви к малой Родине для подрастающего поколения».

«Уверен, что эти соревнования помогут нам открыть талантливых спортсменов, которые в дальнейшем будут достойно представлять честь нашей республики на соревнованиях всероссийского и международного уровня.

Дмитрий Поздняков пожелал участникам честной борьбы и спортивной удачи, а зрителям – хорошего настроения и зрелищных поединков, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.