В Мордовии проходит межрегиональный турнир по тхэквондо имени героя ДНР Равиля Халикова

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия.

Он поблагодарил Равиля Халикова, который принял участие в открытии соревнований: «Вы являетесь примером настоящего мужества, патриотизма и любви к малой Родине для подрастающего поколения».

«Уверен, что эти соревнования помогут нам открыть талантливых спортсменов, которые в дальнейшем будут достойно представлять честь нашей республики на соревнованиях всероссийского и международного уровня.

Дмитрий Поздняков пожелал участникам честной борьбы и спортивной удачи, а зрителям – хорошего настроения и зрелищных поединков, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.