В Саранске проходят всероссийские соревнования по спидвею

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Теперь пришел черед соревнований более высокого уровня: вчера в Саранске состоялся первый этап Чемпионата России, а сегодня пройдет первый этап высшей лиги Кубка России.

- Спидвей вернулся в Мордовию, - отметил накануне глава республики Артем Здунов. – Два года назад мы провели любительские заезды, которые посетили 10 тысяч жителей. Это о многом говорит.

На соревнования в Саранск приехали спортсмены из Башкортостана, городов Каменск-Уральский, Луховицы, Глазов. Саму республику на турнире представляют гонщики из двух клубов - центра технических видов спорта им. Анатолия Миндрова и клуба «Мордовия»

18 и 19 феврале в Саранске пройдут второй этап высшей лиши Чемпионата России и командные соревнования второго этапа высшей лиги Кубка России.