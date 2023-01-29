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НовостиПроисшествия29 января 2023 8:11

Полицейские устанавливают мошенников, обманувших 70-летнюю жительницу Пензы

Поверив злоумышленнику, что неизвестные пытаются снять деньги с ее банковского счета, на указанные незнакомцем счета женщина перевела более двух миллионов рублей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых и лиц причастных к совершению преступления.