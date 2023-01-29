Игорь Стрелков отказался вступать в ЧВК «Вагнер»

Он отметил, что накануне пообещал приехать в Луганск, чтобы обсудить возможное вступление в организацию. Однако последнее заявление основателя ЧВК Евгения Пригожина «полностью исключает возможность участия в компании», цитирует Стрелкова сетевое издание govoritmoskva.ru

«Я не могу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России», - написал экс-министр обороны ДНР.

Ранее Евгений Пригожин описал два пути Игоря Стрелкова в ЧВК «Вагнер»: прийти на «совет командиров», где ему «зададут вопросы», после чего его «направят в самое пекло»; также он может пройти отбор, обучение и воевать как штурмовик.