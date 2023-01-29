Пензенский "Кукольный дом" ждут большие гастроли

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Пензенский "Кукольный дом" включен во Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры РФ

Как отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, в сентябре 2023 года пензенские актеры представят на сцене Калужского театра кукол свои лучшие спектакли: "Как лиса медведя обманывала", "Играем Дюймовочку", "Знаменитый утёнок Тим".

В это же время, в рамках обменных гастролей, жители Пензы увидят лучшие спектакли для детей, юношества и семейного просмотра в исполнении актёров Калужского театра кукол.

Всего на участие в программе "Большие гастроли" в 2023 году поступило 477 заявок. По итогам работы экспертной комиссии в 2023 году планируется провести 271 гастрольный тур.

Пензенский театр "Кукольный дом" уже принимал участие в программе "Большие гастроли" в 2020 и 2021 годах (гастрольные туры в Красноярск и Оренбург).

География проекта - от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки, а спектакли предназначены для самой широкой аудитории.