Полицейские Мордовии рассказывают жителям республики о правилах финансовой безопасности

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Инспекторы Управления организации охраны общественного порядка регионального МВД старшие лейтенанты полиции Максим Мирский и Екатерина Климова провели беседы на территории медицинских учреждений , центра соцобслуживания го Саранск, а также наиболее посещаемых торговых точек.

Они рассказали Участникам бесед они рассказали о наиболее распространенных способах и методах мошенничеств с использованием IT-технологий. Полицейские напомнили пожилым людям о том, как важно проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону.

Аналогичное мероприятие вместе с администрацией го Саранск для руководителей школьных и дошкольных образовательных организаций, учреждений культуры провел заместитель начальника полиции УМВД России по го Саранск подполковник полиции Алексей Илиев.

Участникам лекций полицейские вручили информационные буклеты, а также рекомендовали знакомиться с актуальной информацией о профилактике мошенничества на канале «Стопмошенник13» в Telegram.