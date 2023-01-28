В Пензенской области прокуратура выясняет почему в селе Ключи закончилась вода

Фото: Пресс-службы Прокуратуры Пензенской области

На место аварии в с. Ключи выезжал прокурор Малосердобинского района Юрий Тюняев.

С его участием 27 января прошло заседание районной комиссии по ЧС. На территории села введен режим чрезвычайной ситуации с целью скорейшего восстановления водоснабжения.

В настоящее время проводится ремонт скважины, орган местного самоуправления обеспечивает снабжение жителей села питьевой и технической водой.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, ранее решением Малосердобинского районного суда от 28.11.2022 был удовлетворен иск прокурора района о понуждении органа местного самоуправления к постановке указанной скважины водоснабжения села на учет в качестве бесхозяйного имущества для последующей передачи ее в собственность муниципального образования. На момент аварии право муниципальной собственности на скважину оформлено еще не было.

Прокуратура района проверяет исполнение законодательства о местном самоуправлении и соблюдение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Для жителей с. Ключи организована телефонная горячая линия по вопросам водоснабжения. Граждане могут обратиться к прокурору района по телефону 8 (84162) 2-11-56, либо по адресу: Пензенская область, с. Малая Сердоба, ул. Пугачева, д. 4.