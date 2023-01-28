В Мордовии, желая заработать, женщина перевела злоумышленникам 947 тысяч рублей

Как уточнила пресс-служба МВД РМ, осенью прошлого года в интернете женщина нашла объявление о возможности заработка на электронных торгах.

Следуя рекомендациям связавшегося с ней «брокера», она открыла депозитный счет и

в период с ноября по декабрь перевела на него 947 тысяч рублей, из которых порядка 700 тысяч – взяла в кредит.

Когда инвестор захотела вывести заработанные деньги, ей предложили заплатить страховой взнос в размере 3 тысяч долларов.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в отношении 64-летней главы одного из сельских поселений, ОМВД России по Зубово-Полянскому району проводится проверка.