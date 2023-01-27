«Термодом» планирует проектировать новые социальные объекты для Города Спутника

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В 2023 году «Термодому» исполняется 25 лет. Холдинг подводит итоги работы и делится планами, в том числе на новые объекты социальной инфраструктуры, которые будут востребованы в растущем Городе Спутнике в ближайшие годы.

Это и третья для микрорайона крупная современная школа, и новые детские сады, и взрослая поликлиника.

«По некоторым объектам есть запросы уже сейчас, по некоторым потребность появится к 2025 году, когда будут воплощены намеченные планы по строительству. «Термодом» уже сейчас готов проектировать важные объекты, для этого мы ищем варианты участия в различных федеральных программах», — пояснил директор по капитальному строительству холдинга «Термодом» Магомед Агамагомедов.

Напомним, сейчас в Городе Спутнике работает восемь корпусов детсадов, одна взрослая и одна детская поликлиники, одна школа, а также разнообразные спортивные объекты.

В 2023 году планируется построить в Спутнике вторую школы на 2 425 мест, которая станет самой крупной в Приволжском Федеральном округе.