В Пензенском центре крови появился новый гематологический анализатор

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

По информации пресс-службы министерства здравоохранения региона, линейку лабораторного оборудования пополнил гематологический анализатор HemaLit 5500. Новый прибор предназначен для проведения клинических исследований крови человека по 27 параметрам с построением шести гистограмм и отличается увеличенной производительностью до 110 тестов в час.

«Анализатор осуществляет автоматический подсчет форменных элементов биологических проб, отличающийся предельной точностью в сравнении с визуальной оценкой образцов. Процесс количественного и качественного анализа занимает не более 1 минуты», - пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией Пензенского областного клинического центра крови Инна Гордюшина.

Исследование крови в анализаторе проводится при минимальном участии медицинского работника, риск получения ошибочных данных практически нулевой.