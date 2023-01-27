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НовостиЗдоровье27 января 2023 11:37

В Пензенском центре крови появился новый гематологический анализатор

Линейку лабораторного оборудования пополнил автоматический гематологический анализатор HemaLit 5500
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

По информации пресс-службы министерства здравоохранения региона, линейку лабораторного оборудования пополнил гематологический анализатор HemaLit 5500. Новый прибор предназначен для проведения клинических исследований крови человека по 27 параметрам с построением шести гистограмм и отличается увеличенной производительностью до 110 тестов в час.

«Анализатор осуществляет автоматический подсчет форменных элементов биологических проб, отличающийся предельной точностью в сравнении с визуальной оценкой образцов. Процесс количественного и качественного анализа занимает не более 1 минуты», - пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией Пензенского областного клинического центра крови Инна Гордюшина.

Исследование крови в анализаторе проводится при минимальном участии медицинского работника, риск получения ошибочных данных практически нулевой.