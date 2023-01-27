Владимир Вдонин провел прием граждан в Вадинском районе

Жители Вадинска пожаловались парламентарию на плохое состояние дорог. Глава местного самоуправления села Татарская Лака обратилась с просьбой оказания содействия в строительстве дороги по центральной улице, а руководитель библиотечно-досугового центра села Серго-Поливаново — в ремонте кровли здания.

Ряд обращений касался вопросов материальной поддержки спортивных и образовательных учреждений.

В завершение приема Владимиру Вдонину вручили благодарность за активное участие и помощь российским солдатам и воинским подразделениям, принимающим участие в СВО.