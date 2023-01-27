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НовостиОбщество27 января 2023 8:13

Владимир Вдонин провел прием граждан в Вадинском районе

Все поступившие вопросы были взяты депутатом Законодательного Собрания на контроль
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Жители Вадинска пожаловались парламентарию на плохое состояние дорог. Глава местного самоуправления села Татарская Лака обратилась с просьбой оказания содействия в строительстве дороги по центральной улице, а руководитель библиотечно-досугового центра села Серго-Поливаново — в ремонте кровли здания.

Ряд обращений касался вопросов материальной поддержки спортивных и образовательных учреждений.

В завершение приема Владимиру Вдонину вручили благодарность за активное участие и помощь российским солдатам и воинским подразделениям, принимающим участие в СВО.