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НовостиЭкономика26 января 2023 14:10

Михаил Делягин предложил полностью освободить малый бизнес от налогов

Об этом зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике сообщил радиостанции «Говорит Москва»
Виктор ВИКТОРОВ

Это позволит оказать поддержку отечественным предпринимателям на фоне кризиса, приводит его слова сетевое издание govoritmoskva.ru

«Государство сосредоточилось на оборонной промышленности, а для развития производства потребительских товаров необходимо ввести разумный протекционизм, обеспечить дешёвый кредит для производства, ограничив финансовые спекуляции, изменить структуру налогового давления.

Освободить малый бизнес от налогов полностью. Для среднего и крупного бизнеса снять налоги с внутреннего производства, где они сейчас сконцентрированы, и перенести их тяжесть на внешние акцизы и на ненужную часть внешней торговли. То есть, на импорт товаров, которые конкурируют с российскими производителями, и на экспорт сырья. Когда я эти меры предложил правительству РФ, я получил ответ в том стиле, что ваши меры требуют изменения правил, которые мы ввели, и мы их менять не будем.

Я думаю, что в силу абсолютной необходимости этих мер, нам нужны и таможенная революция, и налоговая революция, и кредитная революция, в конце концов. Для развития производства эти меры будут введены, но очень обидно наблюдать, как государство теряет время».

Ранее Делягин в беседе с «Говорит Москва» упрекнул власти России в игнорировании проблем. По его словам, управленческие структуры «латают Тришкин кафтан», для выхода из кризиса необходимы комплексные меры.