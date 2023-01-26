Михаил Делягин предложил полностью освободить малый бизнес от налогов

Это позволит оказать поддержку отечественным предпринимателям на фоне кризиса, приводит его слова сетевое издание govoritmoskva.ru

«Государство сосредоточилось на оборонной промышленности, а для развития производства потребительских товаров необходимо ввести разумный протекционизм, обеспечить дешёвый кредит для производства, ограничив финансовые спекуляции, изменить структуру налогового давления.

Освободить малый бизнес от налогов полностью. Для среднего и крупного бизнеса снять налоги с внутреннего производства, где они сейчас сконцентрированы, и перенести их тяжесть на внешние акцизы и на ненужную часть внешней торговли. То есть, на импорт товаров, которые конкурируют с российскими производителями, и на экспорт сырья. Когда я эти меры предложил правительству РФ, я получил ответ в том стиле, что ваши меры требуют изменения правил, которые мы ввели, и мы их менять не будем.

Я думаю, что в силу абсолютной необходимости этих мер, нам нужны и таможенная революция, и налоговая революция, и кредитная революция, в конце концов. Для развития производства эти меры будут введены, но очень обидно наблюдать, как государство теряет время».

Ранее Делягин в беседе с «Говорит Москва» упрекнул власти России в игнорировании проблем. По его словам, управленческие структуры «латают Тришкин кафтан», для выхода из кризиса необходимы комплексные меры.