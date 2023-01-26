В Кузнецке, осознав, что убил сожителя дочери, мужчина попросил ее вызвать полицию

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Поспать ему не довелось.

Проснулся мужчина от того, что сожитель дочери стащил его с дивана на пол.

Пресс-служба регионального СК приводит слова злоумышленника, что в потасовке он схватил лежащий на полу нож, и нанес им несколько ударов в область шеи и по телу обидчика.

После чего мужчина прикрыл пострадавшего паласом и вновь лег спать. Утром следующего дня, осознав, что совершил, мужчина попросил дочь вызвать полицию.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от колото-резаного ранения шеи.

54-летний житель Кузнецка задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. По решению суда он заключен под стражу.