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НовостиЗвезды26 января 2023 12:29

Пензенцы могут нарисовать афишу фестиваля «Театральное Приволжье»

Жителей ПФО приглашают поучаствовать в конкурсе, итоги которого будут подведены в марте
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Свои варианты афиши для фестиваля может предложить любой желающий в возрасте от шести до 30 лет. Подать заявку необходимо до 15 февраля.

Афишу можно нарисовать как с использованием традиционных художественных материалов, так и с помощью компьютерных программ. Работа должна содержать информацию о показах спектаклей и других событиях фестиваля.

Напоминаем вам, что от нашего региона в фестивале участвуют спектакль «Королева красоты» пензенского театра «Кстати» и постановка «Нежнее нежного» театральной студии «Арлекин» города Заречного». Подведение итогов фестиваля, а также конкурса афиш стоится в марте.