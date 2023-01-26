Пензенцы могут нарисовать афишу фестиваля «Театральное Приволжье»

Свои варианты афиши для фестиваля может предложить любой желающий в возрасте от шести до 30 лет. Подать заявку необходимо до 15 февраля.

Афишу можно нарисовать как с использованием традиционных художественных материалов, так и с помощью компьютерных программ. Работа должна содержать информацию о показах спектаклей и других событиях фестиваля.

Напоминаем вам, что от нашего региона в фестивале участвуют спектакль «Королева красоты» пензенского театра «Кстати» и постановка «Нежнее нежного» театральной студии «Арлекин» города Заречного». Подведение итогов фестиваля, а также конкурса афиш стоится в марте.