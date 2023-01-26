Жители Пензенской области выбирают онлайн-сервисы «ТНС энерго Пенза»

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области подвел итоги 2022 года по использованию дистанционных онлайн-сервисов. Данные технологии позволяют экономить время и денежные средства потребителей.

За 12 месяцев прирост по количеству визитов на официальный сайт составил более 46%. Чаще всего посетители изучали информационно-справочные материалы, задавали вопросы, передавали показания индивидуальных приборов учета и производили оплату за потребленную электроэнергию.

Среди клиентов продолжает расти популярность личного кабинета, позволяющего при помощи компьютера или мобильного устройства получить доступ ко всей информации и услугам компании. Число пользователей сервиса за 2022 год увеличилось более чем на треть, достигнув 60521.

Электронная квитанция – это легкий и эффективный способ доставки счета на электронную почту. Используя данный сервис, потребители помогают сохранять природные ресурсы планеты. В настоящий момент такие квитанции получают более 60 тысяч человек - это в два раза больше прошлогодних результатов.

В совокупности за прошедший год клиенты воспользовались онлайн-сервисами компании для оплаты более 280 тысяч раз.

Юридические лица тоже не отстают от общей тенденции и стали активнее проявлять интерес к возможностям дистанционного взаимодействия.

Пользователями личного кабинета бизнес-клиента являются почти 5 тысяч юридических лиц, что составляет более 26% от общего количества потребителей, обслуживаемых «ТНС энерго Пенза».

Также на 27% возросло число клиентов-юридических лиц, пользующихся преимуществами электронного документооборота. В конце декабря 2022 года более 5 тысяч организаций, являющихся абонентами гарантирующего поставщика электроэнергии, оценили простоту и высокую оперативность взаимодействия с «ТНС энерго Пенза», экономию финансовых средств предприятия и природных ресурсов вследствие отказа от бумажных носителей.