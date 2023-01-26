В Пензе поздравления с днем рождения принимает участница Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Когда началась война, девочке было 12 лет.

«Во время войны было очень страшно: люди замерзали от холода и умирали от голода. Основной запас продуктов, который хранился на складах в Ленинграде, фашисты разбомбили в октябре, а в конце ноября люди начали умирать от голода... Жива я осталась только благодаря маме, хотя была уже на грани. Света тогда у нас не было, жили без воды и канализации. Холод был собачий, что на улице, что в доме», - приводит воспоминания Эльвиры Алексеевны пресс-служба администрации Пензы.

В 1942 году, утаив 13-летний возраст, девочка пошла работать на оборонный завод имени Калинина. Часто приходилось добираться в перерывах между бомбежками, пережидая в бомбоубежищах, либо оставаясь на рабочем месте. Там же работала и ее мама.

На заводе было холодно, его постоянно обстреливали и бомбили. Многие погибали в цехах. Эльвира Алексеевна до самого конца войны работала в сборочном цехе сначала браковщицей, а затем сборщицей боеголовок для реактивных минометов «Катюша».

После войны женщина продолжала работать на заводе, обучалась электромонтажу. В скором времени она познакомилась с курсантом и вышла за него замуж. В браке у них родились две дочери. Живет Эльвира Алексеевна с внучкой и правнуками, которые окружили ее заботой и вниманием.

Ветеран удостоена многих наград, но самыми ценными для себя считает медаль «За оборону Ленинграда» и орден «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны».