В «Термодоме» рассказали о планах запуска троллейбусов через Спутник

Фото предоставлено пресс-службой компании

В год своего 25-летия «Термодом» продолжает развивать Город Спутник. У холдинга много планов, в том числе - об участии в программах по строительству новых инженерных сетей и подключения Спутника к новым маршрутам общественного транспорта.

Директор по капитальному строительству холдинга «Термодом» Магомед Агамагомедов рассказал о договоренностях с правительством Пензенской области по пуску через Город Спутник троллейбусного движения.

Фото предоставлено пресс-службой компании

«Ведем переговоры по срокам реализации данного проекта. Предварительно согласован маршрут по территории Города Спутника. Троллейбусы будут заезжать с улицы Сухумской, делать круг через улицы Олимпийскую, Алую, Светлую и Радужную — и возвращаться в Терновку. Такой маршрут позволит обеспечить новым общественным транспортом и уже застроенные кварталы, и в перспективе это кольцо можно будет расширить по мере развития следующих этапов социальной и жилищной инфраструктуры», - рассказал Магомед Агамагомедов.

Также он отметил, что у «Термодома» есть планы по расширению инженерной инфраструктуры микрорайона новыми важными объектами.

«Это строительство и нескольких котельных, и небольшой ТЭЦ для нашего микрорайона, чтобы на будущее обеспечить теплом все намеченные этапы возведения Спутника. Такие же планы и на строительство отдельной электроподстанции, контракт уже заключен», - отметил директор по капитальному строительству холдинга «Термодом».

16-й год «Термодом» строит и развивает Город Спутник. Реализация новых проектов позволит не только продолжить эти планы, но совершенствовать комфорт десятков тысяч человек.