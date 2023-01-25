«ТНС энерго Пенза» дарит энергобонусы

Фото предоставлено пресс-службой компании

Компания «ТНС энерго Пенза» продолжает радовать своих абонентов приятными подарками – энергобонусами.

Клиентам компании, подключившим электронную квитанцию, будут доступны предложения партнерских онлайн-кинотеатров* со значительными скидками.

Получить энергобонус просто! Достаточно лишь подключить электронную квитанцию и уже следующий платежный документ будет содержать ссылку на активацию бесплатного доступа.

- Мы дорожим клиентами и стараемся находить возможности, чтобы их радовать. Использовать электронную квитанцию – это не только удобно и надежно, но ещё и выгодно! – комментирует начальник службы по организации работы с клиентами Маргарита Бааль.

Заходите на наш официальный сайт, контролируйте энергопотребление в Личном кабинете, передавайте показания и оплачивайте счета, следите за актуальной информацией и, конечно, получайте подарки от гарантирующего поставщика.

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* More.tv, Смотрешка, ИВИ. Продолжительность сроков бесплатной подписки может отличаться в зависимости от онлайн-кинотеатра.