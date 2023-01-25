В Мордовии следователи просят откликнуться очевидцев ДТП с гибелью 22-летней девушки

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

33-летняя водитель автомашины «Рено Логан» осуществляла буксировку на гибкой сцепке автомашины «Хэнде Акцент» под управлением 22-летней девушки, которая, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашинами «ГАЗ 3302» и «Рено Логан».

В результате ДТП водитель автомашины «Хэнде Акцент» от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады СМП, а водитель автомашины «Рено Логан» с различными травмами была госпитализирована в ГБУЗ РМ «РКБ им. Каткова.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» обращаются ко всем очевидцам ДТП, а также лицам, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8(8342) 38-59-56 или 02.