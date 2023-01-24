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НовостиПроисшествия24 января 2023 15:45

В Мордовии следователи и криминалисты выясняют причины гибели двух мужчин на пожаре

Один из погибших в поселке Явас Зубово-Полянского района 57-летний хозяин жилища, личность второго устанавливается
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия по факту смерти двух мужчин во время пожара проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, в ночь на 24 января 2023 года в поселке Явас во время пожара в частном жилом доме погибли двое мужчин. Один из погибших 57-летний хозяин жилища, личность второго устанавливается.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Предварительная причина пожара - неисправность печного отопления.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские исследования в целях установления точной причины смерти погибших.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.