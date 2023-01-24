Олег Мельниченко провел встречу с талантливой молодежью

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к гостям церемонии, глава региона отметил, что пензенская молодежь активно принимает участие в форумах, получает гранты на развитие своих проектов. Их инициативы связаны с благоустройством городов, популяризацией точных наук, истории и краеведения. Все их работы, по мнению Олега Мельниченко, являются отличной стартовой площадкой для дальнейшего профессионального роста.

- Мы будем рады видеть вас на госслужбе. Правительство Пензенской области продолжает формировать кадровый резерв, - заявил губернатор.

Лауреаты премии получили именные дипломы Губернатора Пензенской области.

- Не останавливайтесь, смело идите к достижению поставленных целей, а мы будем вас поддерживать, – напутствовал губернатор девушек и юношей.