Скончался профессор ПГУ Иван Федорович Шувалов

Фото: Пресс-служба Пензенского государственного университета

Иван Федорович родился в 1936 году в селе Елшанка Неверкинского района. В 1959 году окончил ПГПИ им. Белинского. Там же поступил в аспирантуру. С 1960 года работал в институте на разных должностях, в 1971 года получил степень кандидата филологических наук.

Был деканом историко-филологического факультета, позже занимал должность проректора по учебной работе Педагогического института имени В. Г. Белинского, возглавлял кафедру ««Русский язык и журналистика» ПГПУ, а впоследствии продолжил свою трудовую деятельность на кафедре «Журналистика» в должности профессора.

Прощание с Иваном Федоровичем состоится в активном зале 11-го корпуса ПГУ (ППИ им. Белинского) 25 января с 11:00 до 12:30.