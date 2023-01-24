В Банке России анонсировали проект о самозапрете на взятие кредитов

«Документ прошёл межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Госдуму», - цитирует сообщение регулятора сетевое издание govoritmoskva.ru

Согласно законопроекту, граждане смогут выставлять себе запрет или ограничение на получение займов. Запрос будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, что позволит финансовым компаниям видеть выставленные лимиты кредитования либо полный отказ от них.

Как уточняется, мера позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан для получения займов.