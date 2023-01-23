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НовостиЗдоровье23 января 2023 13:54

В Пензенской области волонтеры-медики продолжают заботиться о здоровье сельчан

В рамках Всероссийского проекта «#ДоброВСело» они проводят раннюю диагностику и выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Акция проводится при поддержке Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Приезжая в село, на фельдшерско-акушерских пунктах и во врачебных амбулаториях всем желающим специалисты проводят комплексное медицинское обследование с определением показателей глюкозы и холестерина в крови, индекса массы тела, процедуру по измерению артериального давления и другие обследования, отмечает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

После этого врач Центра здоровья каждому участнику дает индивидуальную консультацию, позволяющую провести коррекцию выявленных факторов риска.

Волонтеры также проводят опрос жителей для определения уровня информированности населения района об основных составляющих здорового образа жизни и оценки приверженности ведения здорового образа жизни.

Очередной выезд состоится во вторник, 24 января, в ходе которого специалисты посетят село Саловка Пензенского района. Еще одно мероприятие в текущем месяце запланировано на ФАПе с. Ленино во вторник, 31 января.